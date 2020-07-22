Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerin ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölge illerinden Ardahan'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 12, Ardahan'da 14, Tunceli ve Erzurum'da 15, Ağrı'da 18, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 25 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 36, Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA