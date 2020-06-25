Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
25.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:00

Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak az bulutlu ve açık olacağı bölgede kuzey kesimler zamanla parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Öğleden sonra Ardahan çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 9, Kars ve Erzurum'da 10, Tunceli ve Ardahan'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 23 derece ölçüldü. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 34, Iğdır'da 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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