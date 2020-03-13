Ardahan'da, gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki artışlara yönelik denetim yapıldı Ardahan'da, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki artışa yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ardahan'da, dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki artışa yönelik iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ardahan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vakasının Türkiye'de de görülmesiyle talebin arttığı dezenfektan ile kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla ilgili kurum yetkililerinin denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Bu kapsamda kentteki iş yerlerinde belediye, defterdarlık ve ticaret il müdürlüğü gibi ilgili kurumların görevlileri ile ortaklaşa denetim yapıldığı aktarılan açıklamada, bu denetimlerle kriz fırsatçılarına geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, kontrollerde özellikle hijyen ürünlerinin geçen aydaki satış fiyatları ile bu günün fiyatlarının kontrol edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca gıda maddelerindeki satışlar, un, bulgur, makarna, pirinç gibi ürünlerin fiyat denetimleri ile irsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı. Ciddi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Zincir marketleri de kapsayacak ortak denetim devam edecek."

Kaynak: AA