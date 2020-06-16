Ardahan'da Gençlik Merkezi personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı
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Ardahan'da Gençlik Merkezi personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrı üzerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Ardahan'da Gençlik Merkezi personelinden Türk Kızılay'a kan bağışı
16.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:21

Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay tarafından yapılan çağrı üzerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezi personel ve gönüllüleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ve Kızılay Haftası dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılay'a kan bağışı desteği verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler; Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak destek verdiklerini söyleyerek, "İçinde bulunduğumuz hafta Kızılay Haftası. Ülkemizdeki Pandemi sürecinden dolayı kan ihtiyacı mevcut. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, gençlik merkezi çalışanları ve gönüllü gençlerimizle çorbada tuzumuz olsun diye kan bağışında bulunduk. Bütün personelimiz aksam saat 17.00'a kadar kan bağışında bulunacak" şeklinde konuştu.

Ardahan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü görevlisi Tolgay Gökdemir ise dünyanın Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğini ve bu süreçte kanın öneminin daha da arttığını hatırlatarak, herkesi bağışta bulunmaya davet etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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