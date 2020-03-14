Ardahan'da genç girişimciler proje yarıştıracak Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla proje yarışmaları düzenleyecek.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) genç girişimciliği teşvik etmek amacıyla proje yarışmaları düzenleyecek.

ATSO İcra Kurulu Başkanı Cenk Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da girişimciliğin geliştirilmesi konusunda bazı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turan, ilk olarak ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci ile bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulunca nisan ayında Ardahan'da proje yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışma ile amacımız girişimciliği teşvik etmektir. İlk toplantımızla bunu gündeme getirdiğimizde olumlu tepki aldık." dedi.

Kaynak: AA