Ardahan'da geçici güvenlikçilerin kadro talebi
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Ardahan'da geçici güvenlikçilerin kadro talebi

Ardahan'da bir grup özel güvenlikçi, basın açıklaması yaparak kadro talebinde bulundu.

Ardahan'da geçici güvenlikçilerin kadro talebi
16.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:20

Ardahan'da bir grup özel güvenlikçi, basın açıklaması yaparak kadro talebinde bulundu.

Ardahan Kalesi önünde maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya gelen güvenlikçiler, Türk bayrağını açtı ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına konuşan Gülşen Dede, kendilerine basın açıklaması yetkisini veren Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

İşkur Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlileri olduklarını belirten Dede, şöyle konuştu:

"Bizlere bu imkanı sunun hükümetimizden talebimiz şudur ki eylül-ekim aylarında görevlendirilen bizler haziran ayında işten çıkarılmaktayız. Çalıştığımız süre bir yıldan az ve işçi statüsünde olmadığımız için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı almamaktayız. Ayrıca bir sonraki yıl çalışmamızın da garantisi yok. Hükumet bizi kadroya alarak bizi ve ailemizi sevindirsin."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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