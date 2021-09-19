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Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Ardahan'daki törenler, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gazilerin Türk milleti nezdinde önemli yeri olduğunu ifade ederek, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlarla övüneceğiz, övünmeye devam edeceğiz" dedi.

Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı korumasını bildiğini söyledi.

Göydemir, "Ülkemizin toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, sivil ve tüm Malul Gazilerin Şeref Günüdür, Vatan savunmasında Şehitler nurlanmış, gaziler onurlanmış askerdir. Şehit ve Gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerimizdir. 19 Eylül, Bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür, bu anlamlı gün Gaziler Günü olarak kutlanıyor, bu da devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin bir ifadesidir" dedi.

Törene, Vali Hüseyin Öner'in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve gaziler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. - ARDAHAN

Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'da Gaziler Günü kutlandı

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