Ardahan'da fuhuş operasyonu

06.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:10

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 9 kadın sınır dışı edildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı mekanlarda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda 5'i Azerbaycan, 4'ü Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 9 kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Adli işlemleri tamamlanan kadınlar, Posof'taki Türkgözü Sınır Kapısından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA