Ardahan'da fırtınada hasar gören binalar için 253 bin lira kaynak sağlandı
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Ardahan'da fırtınada hasar gören binalar için 253 bin lira kaynak sağlandı

Ardahan'da, mayıs ayının son haftasında yaşanan fırtınada zarar gören binalar için İçişleri Bakanlığınca 253 bin 750 lira yardım yapıldı.

Ardahan'da fırtınada hasar gören binalar için 253 bin lira kaynak sağlandı
09.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:20

Ardahan'da, mayıs ayının son haftasında yaşanan fırtınada zarar gören binalar için İçişleri Bakanlığınca 253 bin 750 lira yardım yapıldı.

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'ta kentte şiddetli fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediğini, bu nedenle vatandaşlara ait bazı binaların zarar gördüğünü anımsattı.

Söz konusu zararın tespiti için başlatılan çalışmanın kısa sürede tamamlandığını belirten Masatlı, şunları kaydetti:

"Hasar tespiti ve gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra 79 binanın onarımı için bakanlığımız ilimize 253 bin 750 lira kaynak tahsis etti. Söz konusu olayda vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmamız hassasiyetle sürdü ve tamamlandı. Dolayısıyla devlet olarak bize düşen, vatandaşımız için gerekeni en hızlı ve en doğru şekilde yapmaktır, onu yerine getirdik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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