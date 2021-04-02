Ardahan'da fırıncılar ramazanda saat 17.00'den sonra ekmek üretmeyecek

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fırınların ramazan ayında saat 17.00'den sonra ekmek üretimini durduracağını bildirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki fırınların ramazan ayında saat 17.00'den sonra ekmek üretimini durduracağını bildirdi.

Ardahan ve ilçelerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış "dinamik denetimler" aralıksız sürüyor.

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle yaptığı yeme-içme yerleri ve fırınlara yönelik denetimlerde yaptığı konuşmada, ramazana ilişkin bazı tedbirlerin alındığını söyledi.

Vaka sayısı dolayısıyla yüksek riskli iller arasında yer alan Ardahan'da ramazanda fırınların belli saatten sonra ekmek üretimini durduracağını dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Ramazana ilişkin bazı tedbirler aldık. Örneğin fırınlar ramazanda bazı kurallar çerçevesinde üretim yapacak. İftar saatinden önce yani saat 17.00'den sonra ekmek ve pide üretimini durduracak. Amacımız fırınlarda, yani ekmek üretilen yerlerde yığılmayı önlemek. Bu aynı zamanda sürekli denetlenecek. Diğer türlü kuyruk oluşur ve vaka sayısının artmasına neden olur. Ramazana ilişkin aldığımız ve önemsediğimiz bu karar vatandaşımızın sağlığı içindir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh