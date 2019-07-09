Ardahan'da FETÖ/PDY operasyonu

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan'da görevde bulunan 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilecek.

Kaynak: AA