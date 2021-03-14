Ardahan'da evde kumar oynayan 7 kişiye, 21 bin lira ceza

Ardahan'da evde kumar oynayan 7 kişiye, 21 bin lira cezaARDAHAN'da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak evde toplanıp kumar oynayan 7 kişi, polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı.

Ardahan'da evde kumar oynayan 7 kişiye, 21 bin lira ceza

ARDAHAN'da Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak evde toplanıp kumar oynayan 7 kişi, polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Şüphelilere toplamda 21 bin 94 lira idari para cezası uygulanırken, kumar malzemeleri ise toplandı.

Olay, dün saat 21.30'da Karagöl Mahallesi, Gençlik Caddesi'nde bir evde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bir evde kumar oynandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Covid-19 tedbirlerine uyulmayan eve operasyon düzenledi. Masada iskambil kartları ile oyun oynayan kişiler, polisleri karşılarında görünce ortaya koydukları paraları saklamaya çalıştı. Ekipler, evde yaptıkları aramada iskambil kağıtlarına ve bir miktar paraya el koydu. Evde yakalanan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 5 kişiye Covid-19 tedbirlerine uymamaktan 15 bin 750 lira, kumar oynayan 4 kişiye ise 5 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı