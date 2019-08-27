Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdüARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

27.08.2019 18:55
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler "Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz" dediler.

Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
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