Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı - Haberler

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Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da eriyen kar su baskınlarına yol açtı

Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan yağış ile eriyen kar, su baskınlarına neden oldu.

Ardahan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve etkili olan yağış ile eriyen kar, su baskınlarına neden oldu.

Ardahan'da etkili olan yağışın ardından eriyen kar, Atatürk Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Kent merkezinde bazı evlerin bahçeleri sular altında kalırken, Atatürk Mahallesi Sanayi Yolu Caddesi'nde yolları kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol üzerinde tıkanan rögarlarda temizlik çalışması başlattı.

Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek, "Gerekli tedbirler alındı. Kapalı olan menfezlerin tamamı açıldı" dediler. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ardahan Belediyesi, Ardahan, kar, su, 3. Sayfa, Haberler

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