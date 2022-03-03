Ardahan'da eriyen kar bazı yolları suyla kapladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da karların erimesiyle şehir merkezindeki bazı yollar suyla kaplandı.

Havaların ısınmasıyla kent merkezi ve çevresindeki dağlarda karlar erimeye başladı.

Atatürk Mahallesi'nin Sanayi Yolu Caddesi'ndeki yolları kaplayan su nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ayrıca mahalledeki bazı evlerin bahçelerini de su bastı.

Mahalle muhtarı İbrahim Özer, AA muhabirine, kentte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, "Bu gece don oluşmadı. Don olmayınca geceden bu yana karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle bazı yollar ve evlerin bahçeleri su altındı kaldı." dedi.

Özer, belediyeden yardım talep ettiklerini aktardı.