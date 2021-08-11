Ardahan'da engelli gencin "kimlik yenileme" işlemi evinde yapıldı
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Ardahan'da engelli gencin "kimlik yenileme" işlemi evinde yapıldı

Ardahan'da engelli gencin 'kimlik yenileme' işlemi evinde yapıldı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da engelli, yaşlı ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin kimlik kartı değiştirme ve yenileme işlemleri, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında ikametlerinde gerçekleşiyor.

Ardahan'da engelli, yaşlı ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin kimlik kartı değiştirme ve yenileme işlemleri, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında ikametlerinde gerçekleşiyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında, engelli olan, hayatını eve bağımlı sürdüren 21 yaşındaki Adem Allak'ın yakınları, kimlik kartı yenilemesi için müdürlükten yardım talep etti.

Allak ailesinin Karagöl Mahallesi'ndeki evine mesai bitiminden sonra gelen görevliler, kısa sürede işlemi yapıp, Adem Allak'ın kimliğini yeniledi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Hoşafçı, AA muhabirine, "Adreste Nüfus Hizmeti" kapsamında yüzden fazla insana ulaştıklarını söyledi.

Hizmeti vatandaşların ayağına götürdükleri için memnun olduklarını ifade eden Hoşafçı, şunları kaydetti:

"Bu çalışma bakanlığımızın başlattığı ve valiliğimizin de çok değer verdiği bir proje. Çünkü bizler insanımıza değer veriyoruz. Bu çalışmayı yaparken hem işimizi hem de büyüklerimiz ile sohbet imkanı buluyoruz. İnsanımızın hayır duasını alıyoruz. Duaları bizim için çok önemli. Bizler bu hizmeti sunmakta memnunuz, umarım onlarda memnundur. Şu an kent merkezinde yüzden fazla vatandaşa ulaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

Adem Allak'ın babası Nezir Allak da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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