Ardahan'da ekipler Kovid-19 aşısı olmayanlara ulaşıp durumun ciddiyetini anlatıyor
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Ardahan'da ekipler Kovid-19 aşısı olmayanlara ulaşıp durumun ciddiyetini anlatıyor

Ardahan'da ekipler Kovid-19 aşısı olmayanlara ulaşıp durumun ciddiyetini anlatıyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da sağlık ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sırası gelmesine rağmen aşı olmayan kişilere ulaşarak durumun ciddiyetini anlattığı bildirildi.

Ardahan'da sağlık ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sırası gelmesine rağmen aşı olmayan kişilere ulaşarak durumun ciddiyetini anlattığı bildirildi.

Vali Hüseyin Öner, Valilik bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede aşının çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, sırası gelenlerin aşı olmasını istedi.

Kendisinin de aşı olduğunu anlatan Öner, "Aşı olmamış olanlara ulaşmaya ve neden olmadıklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Birçoğunun gerekçesi oluyor ama biz herkese ulaşıyor ve durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyoruz. 'Aşı olmadı, bunu bırakalım' demiyoruz. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Aşı olması gerekenler aşı olursa salgınla o zaman daha kolay bir mücadele etmiş oluruz. Çok kolay yönetilebilir." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir de aşı olmayanlara cezai işlemin uygulanmadığını hatırlatarak, "Cezası kendine ve topluma. Bu bir vicdani mesele." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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