Ardahan'da düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi Ardahan'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi.

Ardahan'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi.

İçişleri Bakanlığımızca Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesi çerçevesinde, Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarını denetledi.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumun da bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı gözüne alınarak denetim faaliyetlerinde bulunulması için 81 ile genelge gönderildi.

Bu kapsamda Ardahan'da ve ilçelerinde düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü gibi topluluk oluşturan yerler, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, denetim ekipleri ve kolluk birimlerince denetlendi.

Denetim yapılan yerlerde ki vatandaşların, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA