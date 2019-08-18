Ardahan'da "Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni"

18.08.2019 20:14

Ardahan'ın Posof ilçesinde "Dostluk, Kardeşlik, Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlendi.

İlçenin Türkgözü köyünde, vatandaşların kaynaşması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşlar ile halay çekti.

Masatlı, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların atalarını, köklerini ve doğduğu yerleri unutmamasının güzel bir şey olduğunu söyledi.

Bunun önemli olduğuna vurgu yapan Masatlı, "Bundan aslında şöyle bir anlam da çıkarabiliriz. Yaklaşık bin yıl önce Sultan Alparslan buraları fethettikten sonra hiçbir zaman buraların hakimiyetini bırakmamıştır. Yavuz Sultan Selim'den en son cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve onlardan da bu bayrak sizlere teslim edildi." diye konuştu.

Etkinlik, yöresel sanatçıların şarkıları ve halaylarla devam etti.

Programa, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA