Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor
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Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor
ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.