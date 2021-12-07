Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor - Haberler
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Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, kaldırımlarda kar temizleme, yollarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor

Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor

Ardahan'da dondurucu soğukta ekiplerin çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

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