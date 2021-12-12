GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 20.4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Göle ilçesinde halk, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk yaşadı. Kırağının etkisiyle ağaçlarda güzel görüntüler ortaya çıkarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin büyük kısmı yeniden buzla kaplandı.

Ardahanlı Şenol Kirman, soğuk havadan etkilendiklerini ifade ederek "Bugün gerçekten içimize işleyen bir soğuk var. Araçlar buzla kaplanmış. Takviyeyle çalıştırıyoruz. Alışık olsak da yine de soğuktan etkileniyoruz." dedi.