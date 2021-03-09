Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
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Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü

09.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:31
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü

Ardahan'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Ardahan'da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Göle ilçesinde termometreler eksi 22 dereceye kadar düştü.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, çeşmeler de dondu.

Sabah saatlerinde kentin kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. - ARDAHAN

Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Göle'de Eksi 22 derece görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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