Ardahan'da Aniden Bastıran Dolu Araçları Vurdu
Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağması araçlara zarar verdi. Araçlarını doludan korumak isteyen sürücüler ilginç görüntü oluşturdu.
Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağması araçların kaportalarında hasarlar oluşturdu.
ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Araç sahipleri araçlarının üstünü örtmeye çalıştılarsa da bazı araçlar ceviz büyüklüğündeki doludan hasar gördü.
ARAÇLARINI KORUMAYA ÇALIŞTILAR
Çok şiddetli ve sert yağan dolunun büyüklüğü şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar araçlarını karton ve kilimlerle örterek araçlarını korumaya çalıştı.