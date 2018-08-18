Ardahan'da Aniden Bastıran Dolu Araçları Vurdu

Ardahan'ın Posof ilçesinde aniden bastıran dolu yağması araçların kaportalarında hasarlar oluşturdu.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Araç sahipleri araçlarının üstünü örtmeye çalıştılarsa da bazı araçlar ceviz büyüklüğündeki doludan hasar gördü.

ARAÇLARINI KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Çok şiddetli ve sert yağan dolunun büyüklüğü şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar araçlarını karton ve kilimlerle örterek araçlarını korumaya çalıştı.