Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.

Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış şeklinde başlayan yağmur daha sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli dolu yağışı sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı özellikle çiftçileri tedirgin etti. Sağanak yağışın Ardahan'da gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

(Olgun Yıldız/İHA)

Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Derya Uluğ Yusuf Güney Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 19:41:05. #1.16#

title