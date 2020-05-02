Ardahan'da dolu yağışı

ARDAHAN'da, dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

ARDAHAN'da, dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı sürücüler, dolu nedeniyle yolda ilerlerken güçlük çekti.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ardahan Çevre yolu üzeri dolu yağışı nedeniyle kıştan kalma görüntüler oluştu. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti. Sürücüler, dolu nedeniyle yolda ilerlerken güçlük çekti. Hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sonrası çıkan güneşli hava ardından Ardahan kalesi üzerinde çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: DHA