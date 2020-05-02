Ardahan'da dolu yağışı

Ardahan'da dolu yağışıARDAHAN'da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Ardahan'da dolu yağışı

ARDAHAN'da dolu yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Ardahan Çevre yolu üzeri dolu yağışı nedeniyle kıştan kalma görüntüler sergiledi. Doluya yolda yakalanan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Sürücüler, dolu yağışı nedeniyle karayolunda ilerlerken güçlük çekti. Hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar dolu nedeniyle zor anlar yaşadılar. Dolu yağışı sonrası çıkan güneşli hava ardından Ardahan kalesi üzerinde çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: DHA