Ardahan'da Dolu Yağışı

Ardahan'ın Posof ilçesinde dolu etkili oldu.

Posof ilçesine bağlı Taşkıran, Armutveren ve Yaylaaltı grup köylerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Özellikle Taşkıran ve Armutveren köylerinde yağan dolu, meyve ağaçlarına zarar verdi.

Yaylaaltı köyünde Muammer Kurban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süreli de olsa şiddetli dolu yağışının zarar verdiğini belirterek, "Dolu özellikle Armutveren ve Taşkıran köylerinde etkili oldu. Köylerde vatandaşın bahçesindeki meyve ağaçları zarar gördü." dedi.