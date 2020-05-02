Ardahan'da dolu ekili alanlara zarar verdi... Gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Ardahan'da dolu ekili alanlara zarar verdi.

Ardahan'da dolu ekili alanlara zarar verdi... Gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde zarara neden oldu.

Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışının etkili olduğu Tepesuyu, Gürçayır, Yaylacık ve Ağzıpek köylerinde ekili arazilerde zarar oluştu.

Yağış sorası oluşan gökkuşağı ise görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA