Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişinin doğum gününde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişinin doğum gününde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvancılıkla uğraşan Önder Akgün'ün (45), 10 Ocak'taki doğum gününde ilçenin Kenarbel köyündeki evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Şüpheliler Akgün'ün komşusu M.G. ile akrabaları A.A. ve V.A. gözaltına alındı.
Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılmıştı.