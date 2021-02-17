Ardahan'da diyaliz hastası kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı
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Ardahan'da diyaliz hastası kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

17.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:06
Ardahan'da diyaliz hastası kadın paletli kar ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı

Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki diyaliz hastası kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

Ardahan'da yolu kardan kapanan köydeki diyaliz hastası kadının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Hasköy köyünde oturan ve diyaliz hastası olduğu için Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi görmesi gereken Saltanat Öztürk (71), 112 Acil Servis'ten yardım talep etti.

Harekete geçen sağlık ekibi, paletli kar ambulansı ile kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köye gitti.

Sağlık görevlilerince köyden alınıp paletli kar ambulansına konulan hasta, yaklaşık bir saatlik çabayla Ardahan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Öztürk'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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