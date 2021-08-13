Ardahan'da derelerin taşması sonucu iki köyde su baskınları yaşandı
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Ardahan'da derelerin taşması sonucu iki köyde su baskınları yaşandı

Ardahan'da derelerin taşması sonucu iki köyde su baskınları yaşandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak su baskınlarına yol açtı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak su baskınlarına yol açtı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Toptaş ve Kuytuca köylerinin içinden geçen bazı dereler taştı.

Bölgedeki bazı yollarda göçük oluştu, dere kenarındaki evleri su bastı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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