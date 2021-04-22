ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAKA artışının yaşandığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı.

VAKA artışının yaşandığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Esnaf ve vatandaşı; maske, mesafe ve temizlik kurullarına uymaları için uyaran Öner, "Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka tablosunda Ardahan'da vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesi denetimleri de sıklaştırdı. 3-9 Nisan tablosunda vaka oranın düştüğü iki ilden biri olan Ardahan'da bir önceki taoploda koronavirüs vaka oranı yüz binde 179,91 iken son verilere göre 230,86'ya yükseldi. Kentte vaka oranın artması ardından "Dinamik Denetleme Modeli" ile Vali Hüseyin Öner berabarinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlarli birlikte denetimlere çıktı.

Denetim kapsamında otogar, pazar ve halka açık yerlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Vali Öner, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vali Öner, "İl olarak benim başkanlığımda emniyet, jandarma, daire müdürleri ile birlikte denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda denetleme ekiplerimiz aracılığıyla işyeri sahiplerini ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bunu vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza sık sık hatırlatıyoruz. Bu kapsamda pazarı denetledik. Vatandaşlar, maske takma konusuda hassasiyet gösteriyor. Bazen sosyal mesafe kuralının ihlal ettiklerine tanık olduğumuz için uyarılarda bulunuyoruz. Çok sıkı şekilde konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.

ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:37:07. #1.15#

title