ARDAHAN'DA DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

VAKA artışının yaşandığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı.

VAKA artışının yaşandığı Ardahan'da, Vali Hüseyin Öner koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Esnaf ve vatandaşı; maske, mesafe ve temizlik kurullarına uymaları için uyaran Öner, "Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka tablosunda Ardahan'da vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesi denetimleri de sıklaştırdı. 3-9 Nisan tablosunda vaka oranın düştüğü iki ilden biri olan Ardahan'da bir önceki taoploda koronavirüs vaka oranı yüz binde 179,91 iken son verilere göre 230,86'ya yükseldi. Kentte vaka oranın artması ardından "Dinamik Denetleme Modeli" ile Vali Hüseyin Öner berabarinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri, esnaf odaları temsilcileri ve muhtarlarli birlikte denetimlere çıktı.

Denetim kapsamında otogar, pazar ve halka açık yerlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Vali Öner, virüsün yayılım hızını durdurmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Vali Öner, "İl olarak benim başkanlığımda emniyet, jandarma, daire müdürleri ile birlikte denetim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda denetleme ekiplerimiz aracılığıyla işyeri sahiplerini ve vatandaşlarımızı kurallara uymaları konusunda uyarıyoruz. Hastalık gün geçtikçe artıyor. Daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Bunu vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza sık sık hatırlatıyoruz. Bu kapsamda pazarı denetledik. Vatandaşlar, maske takma konusuda hassasiyet gösteriyor. Bazen sosyal mesafe kuralının ihlal ettiklerine tanık olduğumuz için uyarılarda bulunuyoruz. Çok sıkı şekilde konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı