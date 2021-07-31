Ardahan'da Covid-19 aşısı, mobil ekiplerimiz aracılığıyla köylerde ve yaylalarda vatandaşlarımızın ayağına götürülmeye devam ediyor(31.07.2021)

Ardahan'da Covid-19 aşısı, mobil ekiplerimiz aracılığıyla kırsalda, köylerde ve yaylalarda yaşayan vatandaşlarımızın ayağına götürülmeye devam ediyor.

Ardahan'da Covid-19 aşısı, mobil ekiplerimiz aracılığıyla kırsalda, köylerde ve yaylalarda yaşayan vatandaşlarımızın ayağına götürülmeye devam ediyor.

Valimiz Hüseyin Öner de bugün, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Göle ilçemize bağlı Küçük Altınbulak Yaylasında sürdürülen Covid-19 aşı uygulamasına katıldı.

Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. Orhan Atalay, İlçe Kaymakam V. Alper Taş ve İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ile birlikte ekiplerin aşı uygulamasına eşlik eden Valimiz, aşı yaptıran vatandaşlarla sohbette bulundu ve duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Toplum sağlığının korunması ve salgının tamamen ortadan kalkması için herkesin muhakkak aşı olması gerektiğini söyleyen Valimiz, aşıyı vatandaşlarımızın ayağına kadar götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz devlet olarak herkes aşı olsun diye mobil aşı ekiplerimizle birlikte bu hizmeti yaylara kadar götürüyoruz. Bugün de Milletvekilimiz Sn. Orhan Atalay, İlçe Kaymakamımız ve İl Sağlık Müdürümüzle birlikte Göle ilçemize bağlı Küçük Altınbulak Köyü yaylasına geldik. Salgından tamamen kurtulmak için herkesin aşı olması en büyük isteğimizdir. İlimizde Covid-19 aşısı için belirlenmiş hedef nüfus 75 bin 710 olup, biz bu hedefe yakınlaştık. Bu ve benzeri çalışmalarımızla birlikte şu ana kadar ilimizde en az 1 doz aşı olan kişi 51. 161'dir. Bu oran belirlenen hedefin yüzde 68. 1'ina tekabül etmektedir. İlimizde 21. 164 vatandaşımız birinci doz aşısını olmuş, ikinci doz aşısını beklemektedir. İlimiz de en yüksek aşılama oranına 65-75 arası yaş grubunda ulaşılmış ve bu yaş grubunda ki vatandaşlarımızın % 93'ünün aşıları tamamlanmıştır. İlimizde en düşük aşılama oranı 17-24 yaş grubunda olup, bu yaş aralığındaki vatandaşlarımızın % 37'si aşılarını yaptırmışlardır. İlimizde Temmuz arasında görülen Covid-19 vakası incelendiğimizde bunların % 95'inin hiç aşı yaptırmadığı veya sadece 1. doz aşılarını yaptırmış oldukları görülmüştür. Aşının gücünün bizi koruyacağını biliyoruz. Aşılarımızı yaptırdığımızda hastalıktan korunacağımızı çocuklarımızın eğitimlerinin, esnafımızın ticaretinin, köylümüzün tarımının, hayvancılığının kısaca tüm vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşeceğini bilmeliyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları ve anlayış göstermeleri oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalar ile aşının gücünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Hedefimiz aşı oranımızı 10 gün içinde %75 üzerine çıkararak mavi kategoriye geçmek olarak belirliyor, vatandaşlarımızın da aynı duyarlılık ile aşılarını yaptırmalarını bekliyor ve "Haydi Ardahan Aşıya" diyor ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre