Ardahan'da coğrafi işaret çalışmaları
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Ardahan'da coğrafi işaret çalışmaları

15.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:52
Ardahan'da coğrafi işaret çalışmaları

Ardahan'da coğrafi işaret alacak potansiyele sahip ürünlerin envanterinin çıkarılması ve çalışma yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Ardahan'da coğrafi işaret alacak potansiyele sahip ürünlerin envanterinin çıkarılması ve çalışma yapılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) işbirliğinde yapılan toplantıya, Ardahan Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Vali Hüseyin Öner, toplantıda yaptığı konuşmada, kenttin coğrafi işaretler konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.

Stratejik yönden büyük bir önemi olan Ardahan'ın tarımsal ve hayvansal üretim alanında da çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Vali Öner, "Tüm bu ekonomik potansiyelin reel ekonomiye dönüştürülmesi noktasında bugüne kadar elbette girişimler, çeşitli projeler ve çalışmalar yapılmıştır. Ancak gelinen noktada Ardahan ilimiz elindeki bu potansiyeli ne yazık ki ekonomiye dönüştürememiştir. Bugün icra ettiğimiz bu çalıma, işte bu potansiyelleri ekonomiye dönüştürme anlamında ilk ve önemli adımlardan birisidir." dedi.

Ardahan TSO Başkanı Çetin Demirci de toplantının önemine değinerek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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