Ardahan'da çiftçilere 6 milyon lira "kuraklık desteği" verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tahkim komisyonlarınca kuraklıktan etkilendikleri belirlenen 4 bin 891 işletmeye, 5 milyon 944 bin 868 lira kuraklık kaybı destekleme ödemesinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte tarımsal üretim ve hayvancılığa yönelik yatırım, proje ve hibe desteklemelerinin devam ettiği belirtildi.

Mevcut proje, hibe ve desteklemelerin yanında kuraklık, verim kaybı ve doğal afetlerden kaynaklı zararların karşılanması için de destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılı verim kaybı kuraklık desteği kapsamında 1 Eylül 2021 tarih ve 31 bin 585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin' karar uyarınca, Ardahan ilimiz kuraklık desteği kapsamına alınmıştır. İl ve ilçe tahkim komisyonlarınca belirlenen 4 bin 891 işletmeye, 5 milyon 944 bin 868 lira kuraklık kaybı destekleme ödemesi, 17 Aralık cuma günü itibariyle TC kimlik numaralarının son hanesine göre Ardahanlı çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır."

Açıklamada, 2021 yılında meydana gelen doğal afetlerden kaynaklı zararların karşılanması amacıyla "İl Acil Destek Ödeneği" kapsamında 1904 çiftçiye toplamda 4 milyon 500 bin liranın tahsis edildiği aktarıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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