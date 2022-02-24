Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'nin Posof ilçesinde olduğunu belirledi.
İkametine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.G. jandarmadaki işlemlerin ardından Posof Adliyesine çıkarıldı.
Hükümlü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Günay Nuh - Güncel