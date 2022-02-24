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Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'nin Posof ilçesinde olduğunu belirledi.

İkametine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.G. jandarmadaki işlemlerin ardından Posof Adliyesine çıkarıldı.

Hükümlü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Ardahan, Posof, Güncel, Haberler

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