Ardahan'da çeşitli dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirildi
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke bulundu.
19.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:08
Ardahan'ın Göle ilçesinde, Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke bulundu.
Jandarma ekipleri, Göle-Erzurum kara yolunun Türbe mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA