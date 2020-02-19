Ardahan'da çeşitli dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirildi
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Ardahan'da çeşitli dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke bulundu.

19.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:08
Ardahan'da çeşitli dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirildi

'ın ilçesinde, Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke bulundu.

Jandarma ekipleri, Göle-Erzurum kara yolunun Türbe mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş Bizans ve İslami dönemlere ait 4 bin 51 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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