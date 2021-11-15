Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu - Haberler
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Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

Ardahan'da çalınan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Kars'taki yaylada bulundu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da çalınan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Kars'taki yaylada bulundu.

Ardahan'ın Küçüksütlüce köyünde 9 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan hayvanların Kars'a götürülebileceği ihtimali üzerine Kars İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Harekete geçen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan hayvanları Küçükçatak köyü yaylasında buldu.

Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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