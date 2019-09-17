Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 8 büyükbaş hayvandan 7'si, jandarma ekiplerince Kars'ta bulunarak sahiplerine teslim edildi.

17.09.2019 15:42
Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 8 büyükbaş hayvandan 7'si, jandarma ekiplerince Kars'ta bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Göle ilçesi Senemoğlu köyünde besicilik yapan Faik ve İsmail Yeni, merada otlayan 8 büyükbaş hayvanlarının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Susuz'a operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 8 büyükbaş hayvandan 7'sini bir kamyonette buldu.

Bulunan hayvanlar Ardahan'a getirilerek sahiplerine teslim edildi.

Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Çalınan diğer büyükbaş hayvanın ise bulunmasına çalışıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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