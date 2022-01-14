Ardahan'da çaldıkları testereleri internette satmak isteyen 2 kişi yakalandı

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da çaldıkları 3 testereyi sosyal medyadan satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Göle ilçesinde Orman İşletme Şefliği adına ağaç kesimi yapan İ.K. ve Ş.U, kendilerine ait motorlu 3 testerelerin çalınması üzerine durumu jandarmaya haber verdi.

Çalışma başlatan jandarma, Göle ilçesinde 2 kişinin çalınan testereleri sosyal medyada satmaya çalıştığını belirledi.

Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma 2 zanlıyı yakalayıp 3 testereyi ele geçirdi.

Testereler, sahiplerine teslim edildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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