Ardahan'da cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Haberler
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Ardahan'da cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Ardahan'da cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan Belediyesince cadde ve sokaklarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınmaya başlandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesince cadde ve sokaklarda biriken karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınmaya başlandı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından, cadde ve sokaklarda biriken karın ulaşımı aksatmaması ve vatandaşın mağdur olmaması amacıyla belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makineleri ile belirli bölgelere toplanan kar kütleleri, ardından kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, çalışmanın ilk gününde 65 kamyon kar kütlesinin şehir dışına taşındığını söyledi.

Çalışmanın caddelerden ara sokaklara kadar süreceğini dile getiren Zorba, "Ekiplerimiz kar yağışının ardından hemen çalışmalara başladı. Yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kütleleri birikti. Ekipler, bu kar kütlelerini belirli bölgeye topladıktan sonra kamyonlar ile şehir dışına taşıyor." dedi.

Ardahan'da cadde ve sokaklarda biriken kar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Ardahan, kar, Güncel, Haber

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