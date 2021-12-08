Ardahan'da buz kırma timi, iş başında

ARDAHAN'da Kar yağışı sonrası başlayan soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları, buz kırma timi tarafından tek tek temizlendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ardahan Belediyesi, tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinden oluşan buz kırma timi, yangın merdiveni ile ulaştıkları sarkıtları kazma ve kürek ile kırarak temizledi. Okullar ile kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların çatılarındaki buz sarkıtları tek tek temizlendi.