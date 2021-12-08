Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında Ardahan Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte saçaklarda oluşan ve tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi, Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte saçaklarda oluşan ve tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, kent merkezinde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer yarım metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları da tek tek temizleniyor.

Olası bir kazaya mahal vermemek için büyük bir titizlikle çalışan ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye merdivenleriyle ulaştıkları buz sarkıtlarını tek tek kırarak temizledi.

Ayrıca, karla mücadele ekipleri tarafından yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları kırma çalışmaları da devam ediyor.

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title