Ardahan'da bulunan yaralı şahin ile kukumav kuşu tedavi altına alındı Ardahan'da bulunan yaralı şahin ve yavru kukumav kuşu tedavi altına alındı.

Ardahan'da bulunan yaralı şahin ve yavru kukumav kuşu tedavi altına alındı.

İlçelerden Damal'da askerlerin bulduğu yaralı şahin ile Göle'de vatandaşlarca fark edilen yavru kukumav kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Görevlilerce Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, tedavi ve bakımlarının tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA