Ardahan'da bulunan yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kızıl şahin 20 günlük tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kızıl şahin 20 günlük tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde 20 günlük enfeksiyon tedavisi tamamlanan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerince, bulunduğu Çıldır İlçesi Gölebakan köyü mevkisine getirildi.

Şahin, burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerince doğaya salındı.

Kaynak: AA