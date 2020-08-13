Ardahan'da bulunan yaralı kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kızıl şahin, 3 aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kızıl şahin, 3 aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yaklaşık 3 aylık tedavisi tamamlanan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerince, bulunduğu Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak noktasındaki jandarma bölgesine getirildi.

Şahin, burada Jandarma Albay Selçuk Özdem ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerince doğaya salındı.

Albay Özdem, burada yaptığı konuşmada, kızıl şahini yeniden ait olduğu doğal ortama sağlıklı şekilde bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA