Ardahan'da BTK'dan 10 internet sitesine erişim engeli
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Ardahan'da BTK'dan 10 internet sitesine erişim engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ardahan'da BTK'dan 10 internet sitesine erişim engeli

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet siteleriyle ilgili düzenlenen Ardahan merkezli operasyonda 10 siteye erişim engeli kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet siteleriyle ilgili düzenlenen Ardahan merkezli operasyonda 10 siteye erişim engeli kararı verildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD, Fransa ve Almanya üzerinden Türkçe yayın yapan, müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti. Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı. Bunun üzerine 5 yasa dışı bahis ve 5 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 10 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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