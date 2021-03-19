Ardahan'da Bizans ve Roma dönemlerine ait 515 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 515 tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan'da otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 515 tarihi eser ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle-Kars kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 18 obje, 40 yüzük, 5 mühür ve 452 sikke ele geçirildi.

Tarihi eserleri muhafaza altına alan jandarma, araçtaki şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh