Ardahan'da Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi
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Ardahan'da Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi

10.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:54
Ardahan'da Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da bir otomobilde, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi.

Ardahan'da bir otomobilde, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 781 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, Çıldır ilçesinden getirilen, Bizans ve Orta Çağ dönemine ait 32 obje, 23 yüzük ve 726 sikke ele geçirildi.

Araçtaki zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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