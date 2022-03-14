Ardahan'da Bizans Dönemi'ne ait 642 tarihi sikke ele geçirildi

Ardahan'da düzenlenen operasyonda Bizans Dönemi'ne ait 642 adet tarihi sikke ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir şahsın otomobil ile Ardahan'a tarihi eser yönünde bilgilere ulaştı. Çamlıçatak Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 642 adet sikke ele geçirildi.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemleri sürüyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa